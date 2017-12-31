Kasım 1929’da New York’ta kurulan Çağdaş Sanat Müzesi MoMA, aradan geçen 88 yılın sonunda, çağdaş sanatın yapıtaşlarından biri haline geldi. Dolayısıyla Paris’teki Fondation Louis Vuitton (FLV) Müzesi’nde MoMA’ya adanan özel bir sergiyle karşılaşmak şaşırtıcı değil. Ekim 2014’te Paris’in batısındaki Bois de Boulogne’da yemyeşil bir arazide, Guggenheim Bilbao’nun mimarı Kanadalı Frank Gehry’nin elinden çıkarak kendi başına bir sanat eserine dönüşen FLV’deki 4’üncü büyük sergi bu... Geçen yıl, Rus tekstil zengini Sergey Şukin’in 1898-1914 yılları arasında topladığı koleksiyondan seçilen 125 tabloluk sergi kolay unutulacak cinsten değildi. HT Pazar'dan Alihan Mestci'nin haberi...

4 KAT 10 GALERİ

Bu yıl 11 Ekim’de ziyarete açılan “Etre moderne: MoMA à Paris” (Çağdaş olmak: MoMA Paris’te) adlı sergi de muhakkak etkileyici. Zemin altından başlayarak toplamda 4 kata ve 10 galeriye yayılan Cézanne, Picasso, Dali, Magritte, Pollock, Andy Warhol gibi isimlerin eserlerini barındıran bu zengin sergide, her katta MoMA’nın kendi tarihinden de izler paylaşılmış. MoMA Müze Direktörü Glenn Lowry, Paris’teki dizginin MoMA’nın çağdaş sanatı farklı sanat dallarını bir arada tutarak sergileme fikrini öne çıkardığını vurguluyor. Paris’te, MoMA’nın biriktirdiği devasa koleksiyon kronolojik bir anlatıyla ziyaretçilere sunuluyor. Bu sırada MoMA, çağdaş sanat tarihiyle kendi tarihini eşkoşuyor.

ÜÇ KADIN KURUCU

MoMA’nın 1929’da üç kadın, Abby Aldrich Rockefeller, Lillie Bliss ve Mary Quinn Sullivan’ın girişimiyle Avrupalı avangart sanatçıları savunma şiarıyla başlayan serüveni, 20. yüzyıl Amerikan çağdaş sanatını ana akıma taşıdı. MoMA’nın 1929’daki ilk sergisinin konukları Cézanne, Van Gogh, Seurat ve Gaugain’di. Müze müdürü Glenn Lowry’ye göreyse MoMA’nın ilk direktörü Alfred Barr, çağdaş sanatın izlerini Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Yakın Doğu’da da süren bir idealistti.

MÜZEYE VASİYET

Bugün 200 bin kadar sanat eseri barındıran MoMA’nın kendi koleksiyonunu kurması biraz tesadüfi bir gelişmeydi. Edward Hopper’ın meşhur “Demiryolu Kıyısındaki Ev” tablosunun müzeye hibe edilmesinin akabinde kuruculardan Lillie Bliss vefat etti ve içinde Cézanne’ın “Yıkanan Çocuk” tablosunun da bulunduğu 150 eserlik koleksiyonunu MoMA’ya bıraktı. Bliss, vasiyetinde “İstediğiniz eseri tutun, istediğinizi daha iyilerini alabilmek için satın” diye belirtmişti. Bundan böyle MoMA da Bliss’in dediğini yaptı. Lowry, “Bu vasiyet müzenin genlerine işlemiş” diyor. Bir özel müze için 200 bin eser, uçuk bir koleksiyon. Lowry, “MoMA, bir sanat laboratuvarı işlevi görüyor” diyor ve ekliyor: “Koleksiyon her daim yenileniyor ve sürekli farklı biçimlerde sergileniyor. Unutulmasın ki Picasso’nun ‘Avignonlu Kızlar’ını satın alabilmek için bir Degas satmış bir müze burası...”

‘Boğulan Kız’, Roy Lichtenstein ‘Yıkanan Çocuk’, Cézanne





SANAT PİYASASINDA MoMA

Müze her yıl 700-1000 civarında eser topluyor. Bunların büyük kısmı bağış... Büyük koleksiyonerler koleksiyonlarının tamamını ya da bir kısmını müzeye bırakabiliyor. Bununla birlikte müzenin koleksiyonerlerle ortak çalıştığı da oluyor. Lowry, MoMA küratörlerinin koleksiyonerlerden kimi parçaları müzede sergilemek üzere talep ettiğini, bunun neticesinde o parçaların değerlendiğini ve dolayısıyla iki tarafın da kazandığını söylüyor. Bu sayede müze, piyasada alışveriş yapmadan sergilenen koleksiyonu zenginleştirebiliyor. Louis Vuitton Vakfı’nın daveti üzerine gerçekleşen sergi, sadece New York’ta biriken çağdaş sanat sermayesini Paris’e taşımakla kalmıyor, 2018 boyunca yenilenecek MoMA’nın lansmanını da yapıyor. Diller Scofidio + Renfro mimarlık bürosuyla çalışan MoMA, mevcut 39 bin metrekarelik sergi alanını yüzde 30 oranında genişleterek 53 bin metrekareye çıkaracak. Tabii bu sırada koleksiyonun kendisi de büyüyecek...

KALICI KOLEKSİYONUN DOĞUŞU

MoMA’nın ilk kalıcı koleksiyonu, müzenin kurucularından Lillie Bliss’in (1864-1931) vefatından sonra oluşturuldu. Cézanne’dan 24, Seurat’dan 10, Matisse’den 4, Derain’den 3, Gaugain, Picasso, Modigliani, Renoir, Toulouse-Lautrec ve Redon’dan 2’şer eserin bulunduğu 150 eserlik koleksiyonun MoMA’ya geçmesi için Bliss’in tek bir şartı vardı: Müzenin 1 milyon dolarlık bir bağış fonu kurması... Büyük Buhran yıllarında müze 3 yılda ancak 600 bin dolar birleştirebildi. Nihayetinde iki taraf anlaştı ve 1934’te, müzenin ilk direktörü Alfred Barr’ın (1902-1981) inisiyatifinde koleksiyon MoMA’ya geçti. 1937’de Edgar Degas’nın “Yarıştan Önce” adlı tablosu, “Avignonlu Kızlar”ın koleksiyona katılması için satıldı. 1941’de, bu sefer Van Gogh’un “Yıldızlı Geceler”ini satın almak için benzer bir satış gerçekleştirilecekti.



Van Gogh’un “Yıldızlı Geceler”i MoMA koleksiyonuna 1941’de dahil oldu.