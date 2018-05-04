Newcastle Jets - Melbourne Victory maçı rakamları

Avustralya A-Lig Büyük Final heyecanı devam ediyor. Newcastle Jets, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Melbourne Victory takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:50. Newcastle Jets, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Melbourne Victory, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Newcastle Jets kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Melbourne Victory kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Newcastle Jets önceki hafta Central Coast Mariners mücadelesinde 2-8 kazandı.

Melbourne Victory, Sydney karşılaşmaında 1-0 yenildi.