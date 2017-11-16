Newcastle United, Cenk Tosun için gelecek

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Cenk Tosun’a, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden teklif yağıyor. Cenk ile en yakından ilgilenen kulüp ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United. Newcastle’ın transferden sorumlu yöneticisi Steve Nickson, başarılı golcüyü Türkiye’nin Arnavutluk’a 3-2 yenildiği mücadelede izledi. Nickson, gol atmasa da Cenk’in yaptığı iki asisti çok beğendi. Kulübe olumlu bir rapor sunan Nickson’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Porto karşılaşmasında da milli yıldızı izlemek için Vodafone Park’a gelmesi bekleniyor.

Cenk Tosun

Newcastle United