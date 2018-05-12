Newcastle United - Chelsea düellosu

Newcastle United ve Chelsea, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Newcastle United 41 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Chelsea 70 puanda ve 5. sırada. Newcastle United son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chelsea son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Newcastle United kazanır 5.00, berabere biter 3.75, Chelsea kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Newcastle United son hafta oynanan Chelsea maçında 2-2 berabere kaldı.

Chelsea ise Newcastle United maçında 2-2 berabere kaldı.

Newcastle United, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 17 gol yedi.

Chelsea ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chelsea, 32 gol atarken 19 gol yedi.