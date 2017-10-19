Şehrin önde gelen iş kadınlarından biri olan Amanda Staveley'nin, Premier Lig kulubü Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon sterlin teklif verdiği ortaya çıktı.
Orta Doğu ve Çin'de yatırım fonları olan PCP Capital Partners'ın sahibi Staveley'nin, Newcastle United kulubününün sahibi Mike Ashley ile görüşmelerde bulunduğu anlaşıldı.
İki hafta önce bir parkta görüşme yaparken görülen Staveley, anlaşma müzakereleri başlatıldığı yönündeki söylentilerin dolaşmasının ardından durumu halka açıklamak zorunda kaldı.
Yorkshire doğumlu 44 yaşındaki Staveley, finans sektöründe faaliyet gösteriyor.
Premier Lig ekibi için 300 milyon sterlini gözden çıkaran Staveley'in, Manchester City'nin 2008'de Şeyh Mansur'a satışını yöneten kişi olması da dikkat çeken unsurlar arasında.
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