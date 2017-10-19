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"ÖNEMLİ OLAN HUZURLU UYUMAK"

Bir gazeteye verdiği röportajda, şimdiye kadar elde ettiği fırsatlar için müteşekkir olduğunu fakat önemli olanın para değil, iyi bir iş çıkarıp, geceleri huzurlu uyumanın olduğunu ifade eden Amanda, bahis imparatorluğundan milyonlar kazandıran dedesinden miras aldı ve 180 bin sterlinle konaklama sektörüne girdi.