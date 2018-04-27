Newcastle United - West Bromwich düellosu

İngiltere Premier Lig maçında Newcastle United ile West Bromwich, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 41 puanlı Newcastle United 10. sırada bulunuyor, West Bromwich 25 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Newcastle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. West Bromwich son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 118 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Newcastle United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, West Bromwich sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Newcastle United son haftadaki Tottenham müsabasında 5-1 kazandı.

West Bromwich ise Liverpool karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Newcastle United, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

West Bromwich, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. West Bromwich, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.