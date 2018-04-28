Newcastle United - West Bromwich düellosu

Newcastle United ve West Bromwich, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Newcastle United 41 puanla 10. sırada, West Bromwich 25 puanla 20. sırada bulunuyor. Newcastle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. West Bromwich, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Newcastle United galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, West Bromwich galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Newcastle United önceki hafta Tottenham mücadelesinde 5-1 kazandı.

West Bromwich ise Liverpool karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Newcastle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Newcastle United, kendi sahasında 18 gol attı, 16 gol yedi.

West Bromwich ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. West Bromwich, 9 gol atarken 25 gol yedi.