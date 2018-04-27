Newcastle United - West Bromwich düellosu

Newcastle United ve West Bromwich, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 41 puanlı Newcastle United 10. sırada bulunuyor, West Bromwich 25 puana sahip ve 20. sırada. Newcastle United son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. West Bromwich, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 118. İddaa'da Newcastle United kazanır 1.65, berabere biter 3.20, West Bromwich kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Newcastle United son hafta oynanan Tottenham maçında 5-1 kazandı.

West Bromwich, Liverpool karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Newcastle United, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

West Bromwich, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Bromwich 9 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.