Newells Old Boys - Defensa y Justicia karşılaşma önü

Newells Old Boys ve Defensa y Justicia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Newells Old Boys 24 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Defensa y Justicia 41 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Newells Old Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Defensa y Justicia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Newells Old Boys kazanır 2.90, berabere biter 2.80, Defensa y Justicia kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Newells Old Boys son hafta oynanan Atletico Tucuman maçında 2-1 kazandı.

Defensa y Justicia, Boca Juniors karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Newells Old Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Newells Old Boys, kendi sahasında 15 gol attı, 10 gol yedi.

Defensa y Justicia, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Defensa y Justicia 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.