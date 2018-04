Newells Old Boys - Independiente karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig maçında Newells Old Boys ile Independiente, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Newells Old Boys 24 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Independiente 42 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Newells Old Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Newells Old Boys galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Independiente galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Newells Old Boys son hafta oynanan Godoy Cruz maçında 0-2 yenildi.

Independiente ise Lanus maçında 1-1 berabere kaldı.

Newells Old Boys, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 9 gol yedi.

Independiente ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Independiente, 14 gol atarken 5 gol yedi.