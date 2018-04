Newells Old Boys - Independiente karşılaşma önü

Newells Old Boys ve Independiente, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 24 puanlı Newells Old Boys 22. sırada bulunuyor, Independiente 42 puana sahip ve 6. sırada. Newells Old Boys son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Independiente son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Newells Old Boys galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Independiente galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Newells Old Boys son hafta oynanan Godoy Cruz maçında 0-2 yenildi.

Independiente, Lanus karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Newells Old Boys, 15 gol attı ve 9 gol yedi.

Independiente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Independiente, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.