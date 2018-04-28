Newport County - Cambridge United düellosu

İngiltere 2.Lig maçında Newport County ile Cambridge United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Newport County 60 puanla 13. sırada, Cambridge United 61 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Newport County, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cambridge United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Newport County galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Cambridge United galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Newport County son haftadaki Cambridge United müsabasında 2-0 kazandı.

Cambridge United, Newport County karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Newport County, evinde 8 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 23 gol yedi.

Cambridge United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambridge United, 17 gol atarken 35 gol yedi.