Newport County - Cambridge United düellosu

İngiltere 2.Lig maçında Newport County ile Cambridge United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 60 puanlı Newport County 13. sırada bulunuyor, Cambridge United 61 puana sahip ve 12. sırada. Newport County son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Cambridge United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 326. İddaa'da Newport County kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Cambridge United kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Newport County son haftadaki Cambridge United müsabasında 2-0 kazandı.

Cambridge United ise Newport County karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Newport County, evinde 8 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 23 gol yedi.

Cambridge United, dış sahada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cambridge United 17 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.