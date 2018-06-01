Spor, konser ve diğer benzer organizasyonları sanal gerçeklik cihazları için sunan bir platform olan NextVR’ın son iki senedir NBA ile olan bir ortaklıkları var. Hemen hemen bütün VR cihazları için erişeme açık olan uygulama, tüm basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA finalleri için özel bir yenilik sunmuş.

NBA finallerinde gerçekleşen her karşılaşmanın ardından NextVR, oyunun özet görüntülerini yeni bir format olan yüksek çözünürlüklü haliyle kullanıcılarına sunacak. Herkes için ücretsiz yayınlanacak olan görüntüler, sanal gerçeklik cihazlarına sahip olan kullanıcılar için eşsiz bir deneyim olacak.

Ancak ne yazık ki bütün sanal gerçeklik cihazları yüksek çözünürlüğü desteklemiyor. Bu ayrıcalıktan yararlanmak için Vive Pro ve Samsung Odyssey gibi VR cihazları gerekiyor.