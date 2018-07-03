Dünya Kupası E Grubu’nu zirvede bitiren Brezilya ile F Grubu ikincisi Meksika karşılaştı; ikinci devrede bulduğu gollerle 2-0 kazanan Sambacılar çeyrek finale yükselip Belçika ile eşleşti. Meksika ise son 16 turunda dev turnuvaya veda edip üzüntü yaşadı.

NEYMAR'A ÖFKE

Son bölümde bir pozisyonun ardından sakatlanarak oyun alanının dışına çıkan Neymar, Miguel Layun’un topu almak için yanına geldiği esnada, Meksikalı oyuncunun ayağına basması nedeniyle acı içinde bağırdı.

Sosyal medyada birçok futbolsever, Sambacı yıldızın rakibinin kırmızı kart görmesini sağlamak için böyle bir harekette bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio, Neymar için sert ifadeler kullandı. Osorio, “Hakemin tercihlerini Brezilya lehine kullandığını düşünüyorum. Bir futbolcu yüzünden oyunun bu kadar durması futbol adına bir utanç. Bu oyun, erkeklerin olmalı, palyaçoların değil!” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA KENDİNİ 7!

Brezilya’ya elenen Meksika, böylece üst üste 7 Dünya Kupası’na da son 16 turuna veda etmiş oldu ve kırılması zor bir rekora imza attı. Meksika son olarak ülkesinde düzenlenen 1986’daki turnuvada çeyrek final oynamıştı.