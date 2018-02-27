26 yaşındaki Brezilyalı, Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanmıştı. Kulüp, sahayı sedyeyle terkeden Neymar’ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırılma olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada takımdan ne kadar ayrı kalacağı belirtilmezken yıldız oyuncunun 3-4 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

PSG, Fransa Ligue 1'de ikinci Monaco ile arasındaki puan farkını 14 çıkarırken Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'in rövanş maçında Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Barcelona'dan 200 milyon Euroluk bedelle takıma katılan Neymar, 30 maçta 29 gol attı.