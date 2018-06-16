Goal'ün haberine göre Neymar henüz otoriteler tarafından Messi ve Ronaldo'nun gerisinde gösterilmesine rağmen diğer oyuncuların önünde olmaktan gayet memnun gözüktü.

Desimpedidos adlı YouTube kanalına konuşan 26 yaşındaki yıldız, "Messi ve Ronaldo şu an herkesten üstün durumda."

"Ama günümüz dünyasının en iyi oyuncusu benim. Çünkü onlar başka bir gezegenden." dedi.

2018 Dünya Kupası hakkında da konuşan Neymar, "Ben Dünya'nın en iyi oyuncusu olmak istemiyorum. Ben, Dünya Kupası kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.