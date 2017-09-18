Neymar ile Cavani neden kavga etti? Neymar Cavani'yi takipten çıkardı

Yıldızlar topluluğu PSG'de büyük bir kriz kapıda...

Lyon maçında Neymar ile Cavani arasında çıkan penaltı atma tartışması sonrasında kriz maçtan sonra da devam etti ve bugün Brezilyalı yıldız Neymar, takım arkadaşı Cavani'yi Instagram hesabından takipten çıkardı. Neymar ile Cavani'nin Lyon maçından sonra konuşmadığı ve aralarında sorun olduğu belirtildi.

PSG'nin iki yıldızı, Lyon ile oynanan maçta kazanılan penaltı sonrasında penaltıyı kimin kullanacağı konusunda tartışmış ve penaltıyı kullanan Cavani, 79. daikaada kazanılan bu penaltıdan yararlanamamıştı. Marcelo ve Morel'in kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-0 kazanan PSG, 6 maçta topladığı 18 puanla Fransa Lig 1'in zirvesinde bulunuyor.

Neymar - Cavani

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