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SPORT'un haberine göre Real Madrid, eğer Neymar'ı transfer etmek istiyorsa 400 milyon Euro'yu kasasından çıkarmak zorunda kalacak. 400 milyon Euro değer biçilen Neymar'ın Türk Lirası'na göre ederi ise 1.9 milyar TL civarında bir rakama tekabül ediyor.

Bu sezon PSG formasıyla Fransa Lig 1'de 20 maça çıkan Neymar, 19 gol atıp 13 de asist yaptı. Neymar'ın PSG ile Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor. Neymar, Barcelona'dan ayrılırken 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip PSG'ye transfer olmuştu.