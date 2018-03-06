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Seksi model, Instagram üzerinden Neymar'la mesajlaştığını doğrulayıp, "Beni nereden bulduğunu bilmiyorum. Belki İspanya'da magazin sayfalarında görmüş olabilir. Neymar'ın yakışıklı ve çekici biri olduğu reddedilemez" dedi.