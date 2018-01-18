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"Neymar ile ben arkadaş değiliz. Neymar, PSG’de daha çok Thiago Silva, Marquinhos ve Dani Alves ile arkadaş. Takımda bazılarıyla daha yakın olursun, bazılarıyla uzak ilişkiler kurarsın. Eğer profesyonelseniz işinize saygı duyarsınız.