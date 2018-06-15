Brezilyalı yıldız, “Ne benim için ödenen miktardan ne de en pahalı oyuncu olmaktan gurur duymuyorum. Bu sadece para ve benim için ön planda değil. Ben olsam kendime daha az öderdim Benim için transfer ücretinin ne kadar yüksek olduğu başarıyı

veya ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermez” diye konuştu.

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