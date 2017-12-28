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Bu yaz Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e transfer olarak tarihin en pahalı futbolcusu uvnanının sahibi olan Neymar, eski takım arkadaşı Gerard Pique ile röportaj yaptı. Brezilyalı futbolcu, 2002 Dünya Kupası ve Türkiye'yle ilgili konuşurken, kariyerinin en zor anı olan ayaklarını hissedemediği o dönemi anlattı.