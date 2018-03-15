Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fransız devi PSG’nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, bir süredir adı Real Madrid’le anılan Neymar için net ifadeler kullandı. Al-Khelaifi, Sambacı’nın bir yere gitmesinin söz konusu olmadığının altını çizerek “Neymar mutlu ve takıma geri dönmeyi heyecanla bekliyor. En kısa sürede sahalarda dönmek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.

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