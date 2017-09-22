Neymar, sakatlığı sebebiyle Montpellier maçı kadrosuna alınmadı

Fransız basını, Neymar'ın Montpellier maçı kadrosunda olmayacağını iddia etti. Geçtiğimiz hafta Lyon karşılaşamsında Uruguaylı yıldız Cavani'yle olan penaltı tartışmasının ardından gözleri üzerine çeken Neymar ile ilgili yeni bir gelişme var. RMC'nin verdiği habere göre dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, hafif sakatlığından dolayı Montpellier maçının kadrosunda yer almayacak.

Öte yandan Neymar'ın ciddi bir sakatlığı olmadığı vurgulanırken 222 milyon Euro'luk yıldızın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebileceği belirtildi. Paris Saint-Germain ise Neymar'la ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamadı. Neymar, Lyon maçında anlaşmazlık yaşaması nedeniyle dün Cavani ve tüm takım arkadaşlarından özür dilemişti.

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