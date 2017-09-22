Neymar, takım arkadaşlarından özür diledi

Bu yaz 222 milyon Euro'luk bedelle PSG'ye transfer olan ve tarihin en pahalı oyuncusu unvanını ele geçiren Neymar, Lyon maçında tartıştığı Cavani'den ve daha sonra antrenmanda huzursuzluk çıktığı için takım arkadaşlarından özür diledi.

PSG, Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lyon'u 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada penaltı ve frikik kullanımı konusunda Uruguaylı Edison Cavani ile tartışma yaşayan Neymar, L'Equipe'te yer alan habere göre takımdan özür diledi.

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