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Öte yandan Carvajal, Casemiro ve Varane da üç farklı radyo yayınında bu görüşü desteklemiş ve "Real Madrid'de bütün kapılar sonuna kadar açıktır. Dünyanın en iyileri için Real'de her zaman bir oda mevcuttur" ifadelerini kullanmışlardı.