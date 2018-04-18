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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Nez, yaklaşık yedi yıl önce açtığı davayı kazanmış ve Q Jazz Bar'ın sahiplerinin borçlarını ödemesine karar verilmişti. Ancak Mehmet Ali Açılmış, 2013 yılında kalp krizi sebebiyle, ayrıldığı eşi Esen Açılmış ise 2015'te trafik kazasında yaşamını yitirdi.