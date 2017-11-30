Nez'den, Ali Açılmış açıklaması

Çiftin oğulları Ali Açılmış’a anne ve babasından kalan emekli maaşa tedbir konulmuştu.

“Cebimde param yok” diyen üniversite öğrencisi Ali, “Nez davayı geri çektiğini söylüyor ama çekmedi. Avukatı ‘518 bin TL borcu ödeyeceksiniz’ diyor. 19 yaşındaki çocuğa bunu düşman yapmaz. Rica ediyorum Nez Abla, maaşlar üzerindeki blokeyi kaldır.” demişti.

NEZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Nez, çıkan bu haberden sonra SHOW TV'nin Seda ve Uğur'la programına katıldı. Nez canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Ali Açılmış

nez