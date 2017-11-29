Nez’in dava açtığı ailenin oğlu Ali Açılmış: Bunu düşman yapmaz

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, dava sonuçlanmış, çiftin oğulları Ali Açılmış’a anne ve babasından kalan emekli maaşa tedbir konulmuştu.

“Cebimde param yok” diyen üniversite öğrencisi Ali isyan etti: “Nez davayı geri çektiğini söylüyor ama çekmedi. Avukatı ‘518 bin TL borcu ödeyeceksiniz’ diyor. 19 yaşındaki çocuğa bunu düşman yapmaz. Rica ediyorum Nez Abla, maaşlar üzerindeki blokeyi kaldır.”



Katar bursu

Açılmış, “Babamın Katarlı bir arkadaşının verdiği burs sayesinde okuyorum. Reddi miras yaptığım için bana bir şey kalmadı. Şu an eniştem ve halamla yaşıyorum” diye konuştu.

nez

Ali Açılmış