Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, havadaki ani değişikliklerin mevsimsel hastalıkları tetikleyebileceğini ifade ederek, "Özellikle nezle ve gribe karşı dikkatli olmakta fayda var. Nezle ve gripten basit tedbirler ile korunmak mümkün. En önemlisi kişisel hijyene dikkat edilmeli" dedi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Bahçacı, yaptığı açıklamada, havadaki ani değişikliklerin mevsimler hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi. Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye'nin bu yıl kurak bir yıl yaşadığına değinen Bahçacı, "Özellikle ilimiz de havalar halkın tabiri ile çok dengesiz. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı eskiye nazaran daha fazla. Gündüzleri güneşli olan hava güneşin batmasıyla bir anda soğumakta. Bu tür durumlarda vatandaşlarımız ani sıcaklık değişimine ayak uydurmada sorunlar yaşayabiliyor. Bunun sonucunda ise mevsimsel hastalıklar, özellikle nezle ve gibe karşı dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

"KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT!"

Nezle ve gripten basit tedbirler ile korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Bahçacı şu önerilerde bulundu: "En önemlisi kişisel hijyene dikkat edilmeli. Eller sabun ve su ile sık sık yıkanmalı. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalı. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı. Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı. Kişisel hijyenin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmenin de hastalıklardan korunmada büyük öneme sahip. Mevsimsel sebze ve meyvelerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi durumunda vücut direnci hastalıklara karşı artıyor. Bu mevsimde bolca bulunan ve C vitamini kaynağı olan narenciye ürünleri ile kış sebzelerinin tüketimine ağırlık vermeliyiz. Bu tür gıdalar vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı savunma mekanizmamızı güçlü kılar. Her gıdayı mevsiminde tüketmek lazım."

Kış aylarında özellikle yaşlı, çocuk, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bahçacı, "Risk grubunda bulunan kişiler mevsimsel hastalıklara karşı daha dikkatli olmak zorunda. Bu grupta yer alan kişiler gribe yakalandığı takdirde daha ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirler. Önemli olan bu kişilerin hastalığa yakalanmadan tedbir almalarıdır. Gribe yakanılması durumunda hekimin tavsiyesi doğrultusunda ilaç kullanımı doğru olacaktır. Eş, dost tavsiyesi ile ilaç kullanmak hiçbir zaman doğru bir davranış değildir. Hastalık belirtileri ortaya çıkınca mutlaka bir hekime müracaat etmek gerekir. Antibiyotikler gribe karşı etkili ilaçlar değildir. Yanlış antibiyotik kullanımı, antibiyotiğe karşı direncin gelişmesine sebep olur. O yüzden hekimin reçete edeceği ilaçlar kullanılmalı, istirahat edilmeli ve bol bol sıvı tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

nezle

grip

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER