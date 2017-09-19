NG Residence projesinin metrekaresi 5 bin 900 TL

NG Kütahya Seramik, sonbaharda ev sahibi olmak isteyenlere çok özel kampanya düzenliyor. NG Residence, "Sonbahar Kampanyası"nda metrekaresi 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunduğu kişiye özel ödeme avantajıyla, yatırımcılara konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Proje; kullanılan malzeme, işçilik ve lokasyon avantajıyla diğer projelerden ayrılıyor. Proje tamamlanıp yaşam başladığında ise kira getirilerinin bin 800 ile 2 bin 300 bandında seyretmesi öngörülüyor.

Kampanyaya ek olarak, projeden daire sahibi olmak isteyenlere çok farklı çözümler sunuluyor. Ödeme planları kişiye özel hazırlanırken, banka kredisi olmadan da taksitlendirme imkânı yaratılıyor. Projede metrekare fiyatları ise 5 bin 900 TL’den başlıyor.

HAZİRAN 2018'DE TESLİM



Avrupa Yakası’nın “Vazo”su olarak tanımlanan proje, dış cephesiyle sektöre yeni bir kimlik kazandırırken kullanılan malzeme kalitesiyle de fark yaratıyor. Haziran 2018’de teslim edilmesi planlanan NG Residence, toplam 288 daireden oluşuyor. Projede büyüklükleri 62 ila 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor.



Daireler, sahip olduğu net 3.20 m tavan yüksekliği ile mekana ferahlık getiriyor. Proje, 26 katlı residence, turizmde dünya markası olan 5 yıldızlı uluslararası zincir oteli ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden meydana geliyor. Projede ayrıca sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu, sauna, Türk Hamamı yer alıyor. Sahip olduğu NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları sunuluyor. Projede her daireye özel otopark alanı da yer alıyor.

NG Residence