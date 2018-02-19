NG Residence’ta yaşam bu yaz başlıyor

NG Kütahya Seramik’in ilk büyük konut projesi olan NG Residence, sunduğu kazançlı yatırım fırsatını kişiye özel ödeme seçenekleriyle destekliyor. Yatırımcılara, kişiye özel ödeme planlarıyla birlikte, 4 bin 900 TL’den başlayan taksit avantajı sunuluyor.

Proje 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden meydana geliyor. Şubat ayında 5 yıldızlı projede daire alan herkese, 5 yıldızlı NG Afyon ve NG Sapanca Otellerinde tatil fırsatı sağlanıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve 3. Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor.

Projede sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu ve sauna yer alıyor. NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları yer alıyor. Projede her daireye özel kapalı otopark alanı standart olarak sunuluyor.