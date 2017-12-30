Bir dönem Arsenal forması da giyen ve iki sezondur da Rosenborg'da oynayan 29 yaşındaki Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner İstanbul'a geldi. Yıldız forvet Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile görüşecek.

Nicklas Bendtner

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Nicklas Bendtner konyaspor