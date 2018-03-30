Nicolas Sarkozy: Fransa'nın 'gösteriş meraklısı' eski Cumhurbaşkanı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007-2012 yılları arasındaki görevinden bu yana resmi yolsuzluk soruşturmalarının odağında.
Sarkozy Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yasadışı mali destek sağladığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
63 yaşındaki Sarkozy suçlamaları reddediyor ancak eski Fransa Cumhurbaşkanı Bygmalion olarak adlandırılan başka bir seçim kampanyası skandalı nedeniyle yargıç karşısına çıkabilir.
Sarkozy hakkında Şubat 2016'da Bygmalion ile ilgili resmi soruşturma başlatıldı.
Sarkozy'nin o dönem lideri olduğu Halk Hareketi Partisi (UMP) bir halka ilişkiler şirketiyle anlaşarak 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının gerçek maliyetini saklamıştı.
Sarkozy, ülkede gözaltına alınan ilk cumhurbaşkanı.
Gözaltında Sarkozy kıdemli yargıçları etkilemeye çalıştığı iddiaları konusunda sorgulanmıştı. Bu soruşturma daha sonra düşürüldü.
Sarkozy 2012 yılında sosyalist aday François Hollande karşısında seçimleri kaybetti ve siyasetten geçici olarak ayrıldı.
2016 yılında yeniden cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istediyse de UMP'nin yeni ismi Cumhuriyetçiler Partisi aday olarak eski Başbakan François Fillon'u gösterdi.
Genç ve karizmatik lider Emmanuel Macron 2017 seçimlerinin galibi oldu.
Muhalifler Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı dönemini "lüks" şeklinde tanımlıyordu. Sarkozy'nin liderliği gelenek ve görkem yerine küstah, ün peşinde ve hiperaktif görülüyordu.
2008 yılında bir tarım etkinliğinde Sarkozy kendi elini sıkmak istemeyen bir adama sinirlenerek "Kaybol, pislik" demişti.
Sarkozy'nin şöhreti süpermodel ve şarkıcı Carla Bruni ile 2008'de evlenince daha da arttı. çiftin 2012 seçimlerinden bir kaç ay önce kızları dünyaya geldi.
Daha önce iki kere boşanmış Sarkozy'nin ikinci evliliğinden bir, ilk evliliğinden iki oğlu var.
Macaristan göçmeni bir babasnın ve Yunan asıllı Fransız bir annenin oğlu Sarkozy Katolik bir ailede Paris'te büyüdü.
Fransız yönetici elitinin aksine Sarkozy eğitimini Ecole Nationale d'Administration'da almadı. Ama hukuk okudu.
Siyasete atılmadan önce Paris'te siyaset bilimi okudu. Sarkozy'nin yükselişi Paris'in banliyösü Neuilly-sur-Seine'de belediye başkanı olarak çalışırken başladı.
Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın koruması altında 1993-95 yılları arasında Başbakan Edouard Baladur'un bütçeden sorumlu bakanı olarak sağ kolu oldu.
1995'te Balladur'u seçim yarışında destekleyince Chirac ile araları bozuldu.
Chirac anılarında Sarkozy hakkında "sinir bozucu, aceleci, fazla kendine güvenen ve hiç kuşku duymayan" tanımlamalarını kullandı.
İçişleri Bakanı görevindeyken sorun yaşanan sosyal konutları "temizlemekten" söz etti ve Paris banliyölerinde yaşayan gençleri "ayak takımı" olarak tanımladı.
Paris'te 2005 yılındaki isyanlardan önceki yorumları nedeniyle Sarkozy aşırı sağcı lider Jean Marie Le Pen ile aynı kategoriye sokuldu.
Cumhurbaşkanlığı döneminde yasadışı göçü engellemek için sıkı önlemler aldı. Romanların toplu halde sınırdışı edilmeleri büyük tartışma yarattı.
Uluslararası sahnede Sarkozy Irak savaşına karşı çıkmasına karşın sıklıkla Atlantikçi olarak tanımlandı.
Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'e "pragmatikliği ülkesine fayda sağladı" sözleriyle hayranlığını dile getirdi.
Mart 2011 Fransa Libya'da Kaddafi güçlerine karşı savaş uçakları gönderen ilk ülkelerden biriydi.
Sarkozy Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne açık biçimde karşı çıktı ve "Türkiye'nin AB içinde yeri olmadığını" savundu.
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