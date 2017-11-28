Nicole Kidman’ın Broadway rüyası gerçek oldu!

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Çiftin yakın kaynakları “Nicole, Broadway şovlarına ve orada yapılan TV programlarına düşkün. Bu yüzden New York’ta olmak onun için Nashville’de olmaktan daha iyi. Ayrıca ülkenin en iyi okulları da o bölgede. Kızlarının iyi bir eğitim almasını da göz önünde bulundurmuşlardır” diyor.