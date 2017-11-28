Nidapark İstinye projesinde satışlar başladı

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak, bugüne kadar tamamlamış olduğumuz projelerimizin inşaat alanı 3,5 milyon metrekareyi geçmiş bulunuyor. Projelerimize yatırım yapan müşterilerimizi hem alırken, hem yaşarken hem de satarken mutlu etmeyi başarıyoruz” dedi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen Nidapark İstinye projesinde, lüks segmentte görülmeyen TL bazında ve 60 ay sıfır faiz avantajı sunduklarını belirten Özcan Tahincioğlu, şu bilgileri verdi:

"İstanbul’un en eski ve prestijli semti İstinye’de insan hayatına konfor katan projemiz, lükste sınır tanımıyor. İstinye’de, muhteşem deniz manzarası, mimari özellikleri ve sosyal imkânları ile ön plana çıkan Nidapark İstinye projemiz, ince zevklerle tasarlandı. 3 ayrı etaptan oluşan projemizde lükste sınır tanımadığımız farklı konseptler yarattık. Sektörünün gözde markalarıyla kurgulanan evlerimiz müşterilerimizin hayatına konfor katacak. Projemiz aynı zamanda her noktasında çevreci bir yaklaşımla tasarlanmış olup LEED Gold sertifika adayı."

NİDAPARK İSTİNYE PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip.

90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtmalı ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

NİDAPARK İSTİNYE'NİN SOSYAL DONATILARI

Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş ve koşu parkurları, seyir terasları, tenis-basketbol ve çok amaçlı sahalarında yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor.

Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz manzaralı 47.500 m2 alan üzerinde tasarlanmış kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 bölge sakinlerinin kullanımına açık ve birçok aktivite yer alıyor.

TASARIMDA 'ZEYTİN AĞACI'

Nidapark İstinye Projesi, yerli ve yabancı konusunda tasarım grupları tarafından 2 yıla yakın bir süre içerisinde tasarlandı. Projenin master planı Amerika firması olan SB Architects tarafından oluşturulurken, dış cephe ve iç mekan tasarımı KY Mimarlık, uygulama projeleri ise Loft Mimarlık ofisleri tarafından gerçekleştirildi.

İstinye’nin benzersiz doğasıyla uyum içerisinde oluşturulan peyzaj tasarımı ise Florida’dan EDSA firmasıyla Türkiye’den DS Mimarlık’ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Cephe tasarımında doğadan esinlenerek, bolluk ve bereketi simgeleyen ‘Zeytin Ağacını’ ilham alınarak oluşturuldu. Doğada hem pastel tonda renkleri hem de asimetri içerisinde dengeli bir şekilde verildi.

Nidapark İstinye

Nidapark İstinye fiyat

Nidapark İstinye adres

Nidapark İstinye Tahincioğlu