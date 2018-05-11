Nieciecza - Arka Gdynia maç önü

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Nieciecza ile Arka Gdynia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Nieciecza, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Nieciecza galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Arka Gdynia galibiyet oranı 3.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Nieciecza önceki hafta Piast Gliwice mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Arka Gdynia, Lechia Gdansk karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Nieciecza, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Arka Gdynia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arka Gdynia, 1 gol atarken 3 gol yedi.