Nieciecza - Sandecja Nowy Sacz maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Nieciecza, 08 Mayıs 2018 Salı günü Sandecja Nowy Sacz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Nieciecza, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sandecja Nowy Sacz son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Nieciecza galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Nieciecza önceki hafta Piast Gliwice mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sandecja Nowy Sacz ise Wisla Krakow karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nieciecza, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.