Niğde'de ters yöne giren otomobil, sürücülere kilometrelerce korku dolu anlar yaşattı.

İHA'nın haberine göre, Niğde-Adana otoyolunda bir otomobil Adana istikametine doğru 120 kilometre hızla, üstelik de ters yönde seyretti. Pozantı yakınlarındaki tünellerde görüntülenen ve yaklaşık 10 kilometre kadar ters yönde seyreden araç sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

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