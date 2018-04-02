Niğde'de ayrılma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürüp kayınvalidesini yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, C.Y, yaklaşık 10 gündür küs olduğu ayrılma aşamasındaki eşi Sibel Y. (33) ile görüşmek üzere kayınvalidesi Şadiye Y'nin (53) evinin bulunduğu merkez Selçuk Mahallesi'ne geldi.

C.Y, sokakta bir süre görüştüğü eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından C.Y, yanındaki tabancayla önce eşine ardından kayınvalidesine ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan anne ve kızını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sibel Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan C.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER