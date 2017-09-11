Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde okuyan ve kiralık ev aramaktan sıkılan öğrenci Deniz Kara ilginç bir yönteme başvurdu. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" şeklinde ilan verdi.
İHA'nın haberine göre, Adana'dan üniversite eğitimi için Niğde'ye gelen üniversitesi öğrencisi Deniz Kara, bir haftadır kiralık ev aramaktan yorulunca ilginç bir uygulama yaptı. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" yazılı ilanları sokaklara, otobüs duraklarına ve ağaçlara yapıştırdı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tesisat Teknolojileri bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Deniz Kara, ''Bir haftadır kalacak kiralık ev aramaktan sıkıldım. Kiralayacak ev bulduğumuz zaman telefon ile arıyoruz konuşuyoruz. Erkek öğrenci isen vermeyiz bayan öğrenci isen veririz diyorlar. Kira fiyatı 450 lira ise erkek öğrenci kiralayacağı zaman 600 lira diyerek kiralamaya çalışıyorlar. Her kiracıyı kötü gibi zannediyorlar. Ben ev aramaktan çok sıkıldığım için bu ilanları yaptım. Ben de gurbetten geliyorum. Neden öğrencilere böyle davranıyorlar anlamış değilim.'' dedi.
VATANDAŞLAR İLANI GÜLEREK KARŞILIYOR
Yapıştırdığı ilanı vatandaşların gülerek karşılandığını söyleyen Deniz Kara, ''Önceden böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Yazıyı okudukları zaman da biraz tereddütte kalıyorlar. Bu yazıyı yazdıkları gibi gerçekten ev arıyorlar mı diye de şüphede kalıyorlar. Ben de buradan söylüyorum ev aradık ama bulamadığımız için böyle bir yönteme başvurduk" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.