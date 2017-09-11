Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde okuyan ve kiralık ev aramaktan sıkılan öğrenci Deniz Kara ilginç bir yönteme başvurdu. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" şeklinde ilan verdi.

İHA'nın haberine göre, Adana'dan üniversite eğitimi için Niğde'ye gelen üniversitesi öğrencisi Deniz Kara, bir haftadır kiralık ev aramaktan yorulunca ilginç bir uygulama yaptı. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" yazılı ilanları sokaklara, otobüs duraklarına ve ağaçlara yapıştırdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tesisat Teknolojileri bölümünde 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Deniz Kara, ''Bir haftadır kalacak kiralık ev aramaktan sıkıldım. Kiralayacak ev bulduğumuz zaman telefon ile arıyoruz konuşuyoruz. Erkek öğrenci isen vermeyiz bayan öğrenci isen veririz diyorlar. Kira fiyatı 450 lira ise erkek öğrenci kiralayacağı zaman 600 lira diyerek kiralamaya çalışıyorlar. Her kiracıyı kötü gibi zannediyorlar. Ben ev aramaktan çok sıkıldığım için bu ilanları yaptım. Ben de gurbetten geliyorum. Neden öğrencilere böyle davranıyorlar anlamış değilim.'' dedi.

VATANDAŞLAR İLANI GÜLEREK KARŞILIYOR

Yapıştırdığı ilanı vatandaşların gülerek karşılandığını söyleyen Deniz Kara, ''Önceden böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Yazıyı okudukları zaman da biraz tereddütte kalıyorlar. Bu yazıyı yazdıkları gibi gerçekten ev arıyorlar mı diye de şüphede kalıyorlar. Ben de buradan söylüyorum ev aradık ama bulamadığımız için böyle bir yönteme başvurduk" ifadelerini kullandı.