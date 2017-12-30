İl Jandarma ve Ulukışla Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan-Kırıkkale boru hattındaki faili belirsiz ham petrol hırsızlıklarıyla ilgili iki yıl önce çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, teknik takibi yapılan şüphelilerin, petrol boru hattının Kardeşgediği mevkisinde hareketliliği tespit edildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğiyle bölgeyi kontrol altına aldı. Boru hattının 169. kilometresindeki kamyonette yaklaşık 5 ton ham petrol bulundu.

Karanlıktan faydalanarak kaçan B.E, K.Y, R.E, M.A, ve A.T, sinyal takibiyle yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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