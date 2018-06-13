DHA'da yer alan habere göre; Bir ucundan diğer ucuna 10 kilometre mesafe bulunan ve sürekli görev yapan 180 kişi için koğuşlar, idari binalar, yemekhane, personel lojmanları ile misafirhane gibi bölümlerin yer aldığı bahçede, hasat zamanı yaklaşık 500 ile 750 kişi çalışıyor. Bahçede, yaklaşık 1 milyon 500 bin ağaçtan yılda toplanan 20 bin ton elmanın bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Ereğli ve Niğde arasındaki 7 bin dönüm alanda kurulan işletmenin, Avrupa'nın tek parça halinde en büyük meyve bahçelerinden biri olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor. Yatırımın 1999 yılında başladığı bahçedeki elmalar hem yurt içi hem de dışına gönderiliyor.
'HASAT MEVSİMLERE YAYILIYOR'
Ziraat mühendisi Mesut Gök, bahçede bodur elma üretimi yaptıklarını söyledi. Gök şöyle konuştu:
"Türkiye'de 1999'da kurulan ilk bahçelerinden bir tanesi. Toplam alanda 7 bin dekar iken Avrupa'daki sayılı bahçelerden biriydik. Şu anda da teknik olarak Türkiye'deki iyi bahçelerden birisiyiz. Bizim burada yaklaşık 8 çeşit elma var, bunlar erkenci olan gala grubu. Orta mevsimde 'Golden', 'Starking' grubu, peşinden de 'Gransimit' dediğimiz yeşil elma ve ondan sonra 'Fuji' grubu geliyor. Daha sonra 'Pink Lady' dediğimiz o gruptan elmalarımız var ve Türkiye'de ilk olan da 'Crimson Snow' dediğimiz elmamız bulunmakta."
Mesut Gök, hasat periyodunun ağustosun ilk haftasından kasımın ilk haftasına kadar sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık olarak bizim bu bölgede 10-12 bin ton civarında şu anda ürün almaktayız. Bunun yaklaşık 740 dekarı şu anda biraz daha küçük olduğu için ileride bunlarda tam verime geçtiğinde 14-15 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Her iki bahçe olduğu zaman yaklaşık 20 ile 25 bin ton civarında bir elma üretimimiz oluyor.Yani öbür tarafla birlikte biz kendimiz direkt ihracat yapmıyoruz. Devamlı bazı müşterilerimiz var, onlara büyük çapta ürün veriyoruz. Onlar kendileri Isparta'da, Ankara'da depoluyorlar. Onlardan yurt dışına, Arap ülkelerine ihracat oluyor" dedi.
'NİĞDE'DE ÜRETİM SORUNU YOK'
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş ise kentte üretim sorunun olmadığını söyledi. Baş, "Niğde'ye geldiğim günden beri şunu ifade ediyorum; Niğde'nin üretim problemi yok, Niğde'nin üretimden sonraki aşamalardaki birtakım eksiklikleri var. Biz de onu tamamlamaya çalışıyoruz. 'Üretim burada, işleme burada, pazarlama' diye bir sloganımız vardı bizim. Burada üretim kısmını yapıyoruz biz, burada işleme ve burada pazarlama kısmını da 2 yıldır kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlar projeleri ile telafi etmeye ve takviye etmeye çalışıyoruz. Bu depolama işleme paketleme işlemlerinin Niğde'de yapılmasını istiyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz de bu noktada ve bundan sonra olacak" diye konuştu.
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