İHA'da yer alan habere göre; Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, sözleşme ile birlikte ‘Nahita’ adlı çeşidin Türkiye’de bir ilk olarak yabancı ülkelere satışı gerçekleşeceğini söyledi.



Müdür Pırlak, ‘‘8 Mart 2018 tarihinde Türkiye’de bir ilk olarak Enstitümüzce geliştirilip tescil edilen yerli ve milli patates çeşitlerinin ihalesini gerçekleştirmiştik. Tescil edilen 8 adet yerli patates çeşidinden ilk etapta 4 tanesinin enstitümüzde ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihale sonucunda NAHİTA adlı yerli çeşidimiz ülkemizde en fazla tohumluk üreten firmalardan biri olan Ar Tarım tohumluk üretim ve pazarlama hakkı alınmıştı. Biz bu sezon itibariyle kendilerine ileri kademedeki tohumluklarımızı verdik ve şan itibariyle kendileri de Nahita’nın sertifikalandırma ve üretim çalışmalarına başladılar. İnşallah en kısa sürede Yurt İçinde üretilen bu çeşidimizin tohumlukları üreticilerimize çiftçilerimize ulaştırılacak kendileri tarafından. Şu anda yapacağımız sözleşme ile birlikte Nahita adlı çeşidimiz Türkiye’de bir ilk olarak yabancı ülkelere satışı gerçekleşecek ve bu bağlamda da biz burada yurt dışı satış sözleşmesini imzalıyoruz. Nahita adlı çeşidimiz Ar Tarım tarafından Türkiye’de yine bir ilk olarak 15 ülkede deneme dikimine gidecek. Ve bu vesileyle bu çeşidimiz yabancı devletlere satışı gerçekleştirilen ilk yerli çeşit olma unvanını da almış olacak’’ dedi.



Ülkelerin çoğu Avrupa ülkesi



Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak ise, “Yerli bir çeşidi imkanlarımızı kullanarak bütün dünyaya tanıtma imkanıdır. Yani Türkiye’de yıllarca üzere çalışan bir çeşidinin artık yalnız Türkiye’de değil bütün dünyaya tanıtacağız. İlk aşamada gelecek seni yani bu hasadın ürünlerini gelecek sene Avusturya, Hollanda ve Fransa’ya denemeler için göndereceğiz arından da Belçika, İtalya, İspanya, Romanya, Polonya bir de Hırvatistan onun ardından da Fas’a gidecek son aşamada da Kenya ve Brezilya’ya. Bu çalışma bizim için çok önemli. Zira yerli bir patatesin ilk defa dünyanın tanımasıdır’’ diye konuştu.





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