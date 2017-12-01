Nihal Dilek: Sen bizim kızımızsın

HT Magazin’de yer alan habere göre, sevgilisinin annesi Nihan Dilek, fotoğraf çektirirken Denizli’nin de karede olmasını istedi ve müstakbel gelinine “Sen artık bizim kızımızsın, aile fotoğraflarında olmalısın’’ dedi.

Bunun üzerine Lal Denizli de objektiflere poz verdi.

Nihal Dilek

Lal Denizli

Bilal Dilek

Nilgün Dilek