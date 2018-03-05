Survivor 2018’de Ünlüler ve Gönüllüler arasından kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler eleme adaylarını çıkardı. Dikkat çeken ise Nihat Doğan ile Melih arasındaki oyunda beklenmedik bir müdahale oldu. İşte Survivor'da yaşananlar...

NİHAT'A İKİ KEZ İHTAR

Dokunulmazlık oyununda Melih ile Nihat oyun sonrası atıştı. İki kez faul yapan Nihat Doğan sayıyı rakibine kaptırtı... Bu nedenle oyunda sayı Melih’in oldu.

MELİH: “NİHAT BANA YUMRUK ATTI”

Acun Ilıcalı, Melih’in “Yumruk attı” iddialarını değerlendirdi. Nihat Doğan’ın da ihtarı vardı. Tekrar ihtar alarak diskalifiye olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı son noktayı koydu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER