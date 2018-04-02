Özgecan Aslan'ın vefatının ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajıyla tepki çeken türkücü sosyal medyadan kendini savundu.

Mehmet Aslan ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Nihat Doğan altına şunları yazdı: Karşımda oturan, ' bunca sapığın kol gezdiği sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım tweet’imi, kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası... Her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp 'başarı' dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'zulüm 1453'te başladı' diyen, mankurt, hakk düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoğrafa çok iyi baksın... Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir. Ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben hakk konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hakk konuşmamla... Dönen dönsün ben dönmezem yolundan... Haydi şimdi başka kapıya...