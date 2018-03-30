Nihat Doğan - Seda Akgül tartışması giderek alev alıyor. Karşılıklı cevaplar gecikmeden geliyor. İşte Nihat Doğan - Seda Akgül tartışmasında son nokta...
Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor'da yarışan Nihat Doğan için ''Nihat benim kocam olsa boğarım'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
NİHAT DOĞAN'DAN İLK CEVAP
Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül'e yanıt vermek istedi ancak kurduğu cümleyle değim yerindeyse 'Saçmaladı'
Nihat Doğan, ''Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?'' dedi.
PROGRAM SUNUCULARI MÜDAHALE ETTİ
Program sunucularının 'Bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.
SEDA AKGÜL'DEN NİHAT DOĞAN'A YENİ CEVAP
Nihat Doğan'ın çirkin söylemlerinden sonra Seda Akgül sessizliğini bozdu. Akgül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün eğer haber olmasaydı paylaşmayacaktım. 'ARTIK KADINA SÖZLÜ, MESLEKİ ŞİDDETE SON DEME ZAMANI!' Konuşana bakın, konuştuğuna bakın, muhatabına bakın... 20 yıllık TRT kökenli sunucuyum. Bu konuda özellikle duyarlı hemcinslerimden ve Kemal Özcanlı gibi kıymetli erkeklerimizden destek bekliyorum."
SEDA AKGÜL KİMDİR?
Seda Akgül 17 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.
TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli ikimadet çok satan kitabın yazarıdır.
NİHAT DOĞAN KİMDİR?
Nihat Doğan 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kürt asıllı Türk halk müziği şarkıcısı. 1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başladı. 2011'deki Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile popülerliğini artırdı.
Nihat Doğan, 13 Şubat 1976'da İstanbul'da doğdu On bir yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı.
Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımlamaktadır. 011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi
Stüdyo albümleri
1994: Kırdın Kalbimi
1996: Ayrılık Acı Birşey
1998: Anlamıyorlar
2000: Dayan Yüreğim
2001: Züleyha
2002: Zor Gelir
2004: Seve Seve
2005: Bitanesinden Bitanesine
2007: Allah belanı versin
2009: 1071
Filmografisi
2001: Sultan
2013: Harem (konuk oyuncu)
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