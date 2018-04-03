Nihat Doğan, annesinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Instagram'da annesiyle fotoğtafını yayınlayan türkücü, "Survivor'dan geldiğim günden beri 'Panorama' yorumcularının haddini aşan hakaretamiz sözlerinden dolayı 'Nihat kocam olsa boğarım, öldürürüm vb.' hastalanan hacı annemi hemen her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum. Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım. Sizlerden annem için dua istiyorum. Bu arada eğer annemin saçının teline bir zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsan dünyanın en şerefsiz insanı olayım" ifadelerini kullandı.

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